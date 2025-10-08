Le reazioni dei Lakers allo spot di LeBron

Poche ore la pubblicazione dello spot di LeBron James, diversi membri dei Los Angeles Lakers hanno commentato con un sorriso quanto accaduto con i giornalisti al seguito della squadra. "Sapevamo tutti che era una pubblicità, giusto? Siete degli idioti" ha detto coach JJ Redick. James non prenderà parte alla preseason dei gialloviola, lavorando per essere pronto per la opening night

LeBron James ha tenuto il mondo intero col fiato sospeso con la sua "Second Decision", anche se poi si è rivelata solamente una trovata pubblicitaria. A poche ore dal video pubblicato sui social, diversi membri dei Los Angeles Lakers hanno commentato quanto accaduto con i giornalisti al seguito della squadra. "Sapevamo tutti che era una pubblicità, giusto?" ha detto JJ Redick quando gli è stata posta la domanda se si fosse preoccupato anche solo per un secondo del possibile annuncio del ritiro. "Voi ragazzi siete degli idioti" ha poi scherzato con un sorriso dopo qualche secondo di pausa. "La maggior parte delle persone che mi hanno scritto erano consapevoli che molto probabilmente si sarebbe trattato di una pubblicità, perciò nessuno ha perso la calma".