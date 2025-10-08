Le reazioni dei Lakers allo spot di LeBron

Poche ore la pubblicazione dello spot di LeBron James, diversi membri dei Los Angeles Lakers hanno commentato con un sorriso quanto accaduto con i giornalisti al seguito della squadra. "Sapevamo tutti che era una pubblicità, giusto? Siete degli idioti" ha detto coach JJ Redick. James non prenderà parte alla preseason dei gialloviola, lavorando per essere pronto per la opening night
LeBron James ha tenuto il mondo intero col fiato sospeso con la sua "Second Decision", anche se poi si è rivelata solamente una trovata pubblicitaria. A poche ore dal video pubblicato sui social, diversi membri dei Los Angeles Lakers hanno commentato quanto accaduto con i giornalisti al seguito della squadra. "Sapevamo tutti che era una pubblicità, giusto?" ha detto JJ Redick quando gli è stata posta la domanda se si fosse preoccupato anche solo per un secondo del possibile annuncio del ritiro. "Voi ragazzi siete degli idioti" ha poi scherzato con un sorriso dopo qualche secondo di pausa. "La maggior parte delle persone che mi hanno scritto erano consapevoli che molto probabilmente si sarebbe trattato di una pubblicità, perciò nessuno ha perso la calma".
Le reazioni divertite di Hachimura e Reaves
Il compagno di squadra Rui Hachimura però ha voluto essere sicuro che non si trattasse del ritiro, scrivendo direttamente a James per avere rassicurazioni: "Mi ha risposto con una emoji, ma non vi dico quale. Adora quel tipo di cose, gli piacciono le sorprese". Anche Austin Reaves ha ricevuto un paio di telefonate preoccupate: "Le persone pensavano che si stesse ritirando, ma sono contento che non sia così. Non posso aggiungere altro". James in compenso sta recuperando da un'irritazione al gluteo e non prenderà parte alla preseason dei gialloviola, lavorando per essere a disposizione per la Opening Night (sfida ai Golden State Warriors nella notte tra martedì 21 e mercoledì 22 ottobre da seguire sui canali di Sky Sport).