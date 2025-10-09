Team USA sceglie Erik Spoelstra come nuovo coach

Esplora tutte le offerte Sky
Team USA sceglie Erik Spoelstra come nuovo capo allenatore

NBA
©Getty

Dopo la fine dell’era Steve Kerr, Team USA ha scelto Erik Spoelstra come nuovo capo-allenatore della nazionale maschile di pallacanestro. L’head coach dei Miami Heat sarà alla guida della squadra nei prossimi Mondiali del 2027 e delle Olimpiadi di Los Angeles 2028, cercando di difendere l’oro conquistato a Parigi lo scorso anno

La corsa a due per la panchina di Team USA si è risolta in favore di Erik Spoelstra. Come anticipato da Shams Charania di ESPN, il capo-allenatore dei Miami Heat verrà nominato come successore di Steve Kerr, superando la concorrenza di Tyronn Lue. Spoelstra sarà così alla guida della squadra nei prossimi Mondiali del 2027 e delle Olimpiadi di Los Angeles 2028, cercando di difendere l’oro conquistato a Parigi lo scorso anno quando era in panchina (insieme a Lue) come principale assistente di Kerr, così come Kerr a sua volta era stato assistente di Gregg Popovich a Tokyo 2021. Per la quarta Olimpiade consecutiva quindi Team USA avrà un nuovo coach in panchina: nel 2016 fu l’ultima esperienza per Mike Krzyzewski, nel 2021 con Popovich, nel 2024 con Kerr e ora nel 2028 con Spoelstra, a cui verrà affidato il difficile compito di conquistare la sesta medaglia d’oro consecutiva nella pallacanestro e la 18^ in totale nella storia del torneo cestistico a cinque cerchi.

