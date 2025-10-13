I Nets non si nascondono: "Puntiamo al Draft"

Esplora tutte le offerte Sky
NBA, i Nets non si nascondono: "Obiettivo Draft, potete immaginare che strategia useremo"

NBA

Il proprietario dei Brooklyn Nets Joseph Tsai non ha cercato di indorare la pillola nei confronti dei suoi tifosi, dicendo chiaramente che l’obiettivo di quest’anno è avere una buona scelta al Draft 2026 e perciò "potete immaginare quale tipo di strategia useremo". Si preannuncia quindi un anno di tanking per i Nets, una delle squadre più giovani della lega

La NBA ha scelto i Brooklyn Nets come una delle due squadre insieme ai Phoenix Suns per riaprire i ponti con la Cina, tornando a disputare partite amichevoli su suolo cinese dopo sei anni. Il motivo è anche da ricercare nella presenza di Joseph Tsai, proprietario dei Nets che ha delineato chiaramente quella che sarà la strategia per l’anno a venire: quella del tanking. "Siamo in un anno di ricostruzione: abbiamo usato cinque prime scelte al primo giro nell’ultimo Draft, ma ne avremo solamente una nel 2026 e speriamo di prenderne una buona" ha detto all’All-In podcast. "Perciò potete immaginare quale tipo di strategia utilizzeremo quest’anno. Ma abbiamo una squadra molto giovane". I tifosi dei Nets sono quindi avvisati: il focus della franchigia è stabilmente fissato verso il futuro, perciò non deve sorprendere se a marzo verranno tirati i remi in barca per assicurarsi il miglior posizionamento possibile per i vari Darryn Peterson, AJ Dybantsa e Cam Boozer in arrivo al prossimo Draft.

