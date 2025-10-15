Malcolm Brogdon lascia i Knicks e si ritira

A pochi giorni dall’inizio di quella che sarebbe stata la sua decima stagione in NBA, Malcolm Brogdon ha annunciato la sorprendente decisione di ritirarsi dalla pallacanestro. Il Sesto Uomo dell’Anno nel 2023 avrebbe fatto parte del roster dei New York Knicks, ma ha informato la squadra della sua decisione di lasciare la pallacanestro giocata

Una notizia sorprende i New York Knicks a pochi giorni dall’inizio della regular season. Con una dichiarazione affidata a ESPN, Malcolm Brogdon ha annunciato il suo ritiro dalla pallacanestro, rinunciando così a scendere in campo per la sua decima stagione NBA con i Knicks, di cui avrebbe fatto parte del roster. "Oggi comincio ufficialmente la mia transizione per lasciare la mia carriera cestistica" ha scritto nel comunicato. "Ho orgogliosamente dato la mia mente, il mio corpo e il mio spirito al gioco negli ultimi decenni. Con i grandi sacrifici che sono serviti per arrivare qui, ho ricevuto moltissime ricompense. Sono profondamente grato di essere arrivato a questo punto a modo mio e adesso di poter godere dei benefici dati dalla mia carriera con la mia famiglia e i miei amici. Grazie dal profondo del mio cuore per tutti quelli che hanno avuto un ruolo nel mio percorso".