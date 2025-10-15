Dopo un lungo interesse reciproco, i Sacramento Kings e Russell Westbrook hanno finalmente trovato l'accordo che porterà nel nord della California l'ex MVP NBA. Westbrook inizierà quindi la sua 18^ stagione nella lega ritrovando due suoi ex compagni ai Thunder come Domantas Sabonis e Dennis Schroder (poi ritrovato a L.A.). E ora proprio del tedesco campione d'Europa e del mondo Westbrook potrebbe fare il cambio dalla panchina

Era uno dei grandi nomi NBA ancora senza squadra, a una settimana dal via: ora però Russell Westbrook non è più sul mercato, dopo aver trovato l'accordo con i Sacramento Kings, che diventano così la settima squadra della sua carriera, giunta alla 18^ stagione. Reduce da un'annata con 75 presenze in maglia Nuggets (36 delle quali da titolare), Westbrook ha collezionato 13.3 punti con 6.1 assist e 4.9 rimbalzi di media, aggiungendo anche 1.4 recuperi a partita. In 145 delle ultime 216 partite disputate, nelle ultime tre stagioni, l'ex MVP NBA è stato utilizzato in uscita dalla panchina, ed è probabile che così possa fare, almeno inizialmente, anche coach Doug Christie. Titolare, infatti, potrebbe essere quel Dennis Schroder che proprio di Westbrook è stato la riserva a Oklahoma City, prima di incrociarlo nuovamente come compagno di squadra ai Lakers. Ora si ritrovano ancora, sempre in California, ma stavolta a Sacramento: e in maglia Kings Westbrook riabbraccia un altro suo compagno (sempre dei Thunder): Domantas Sabonis. Con DeRozan e LaVine, sono loro gli uomini di punta dei Kings 2025-26: che ora possono contare anche su un ex MVP.