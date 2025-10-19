Quando i Rockets, lo scorso 6 luglio, decidevano di dare l’ok allo scambio con cui stavano per mettere le mani su Kevin Durant, sapevano bene che il super veterano si sarebbe portato in dota la sua classe immensa, ma anche un contratto in scadenza al termine della stagione 2025-26. Un contratto che, era opinione diffusa nell’ambiente e tra gli addetti ai lavori, Houston avrebbe prolungato alla prima occasione. A dire il vero, però, da quel 6 luglio sono trascorsi ormai più di tre mesi e, a una manciata di giorni dall’inizio della regular season, la franchigia e il giocatore hanno finalmente trovato l’accordo e hanno così evitato che quello del contratto in scadenza di Durant diventasse un caso.