Inizia la stagione: lo Speciale è su Sky Sport

NBA, parte la regular season: lo Speciale Inizio Stagione è su Sky Sport Basket

La stagione NBA comincia sugli schermi di Sky Sport e viene inaugurata da uno Speciale sull’inizio della stagione in compagnia della redazione al completo: dalla difesa del titolo di OKC ai volti nuovi della lega come Cooper Flagg passando da Victor Wembanyama, tutti i temi dello speciale in onda alle 19.30 e alle 22 su Sky Sport Basket e disponibile on demand

Manca ormai pochissimo all'inizio della stagione NBA sugli schermi di Sky Sport. In attesa che si alzi la palla a due tra Oklahoma City e Houston (diretta nella notte tra martedì 21 e mercoledì 22 all'1.30 su Sky Sport Basket con commento LIVE e cerimonia degli anelli), la redazione di Sky Sport Basket al completo ha realizzato uno speciale per preparare al meglio la stagione. Francesco Bonfardeci in compagnia di Flavio Tranquillo, Davide Pessina, Matteo Soragna e Mauro Bevacqua fanno il punto su tutti i temi più importanti, dalla difesa del titolo dei Thunder (diventeranno la prima squadra a ripetersi dopo sette anni con sette campioni diversi?) per arrivare alle varie contender della Western e della Eastern Conference. Ampio spazio anche alle grandi stelle, tra quelle di oggi come Victor Wembanyama (già la faccia della NBA?) e quelle di domani come il rookie Cooper Flagg. E non manca uno sguardo anche agli infortuni, che già adesso rischiano di determinare i destini di alcune squadre come Boston, Indiana e Houston. Lo Speciale è in onda come primo passaggio lunedì 20 ottobre alle 19.30 e alle 22 su Sky Sport Basket, con repliche nei giorni successivi e disponibile anche on demand.

