LeBron potrebbe allenarsi con la squadra G League

L’ultimo aggiornamento sulle condizioni di LeBron James riportava una rivalutazione tra 1-2 settimane, ma anche la possibilità per il Re di tornare a giocare in campo in partitelle 5 contro 5 con contatto. C’è però un problema: con chi può allenarsi James? I Lakers, infatti, hanno cominciato ad Atlanta una trasferta da cinque partite che li vedrà giocare anche a Charlotte, Oklahoma City, New Orleans e Milwaukee. Di fatto la squadra non tornerà in California fino al prossimo 17 novembre, privando così James della possibilità di giocare contro i suoi compagni di squadra per una settimana intera. Ecco perché c’è la possibilità, secondo il giornalista Jovan Buha che segue i Lakers, che LeBron venga "mandato" ad allenarsi in G League. "Sarebbe curioso leggere una notifica con scritto 'LeBron James è stato assegnato ai South Bay Lakers', ma potrebbe succedere" ha detto Buha. "Ovviamente non giocherà nessuna partita in G League, ma potrebbe aiutarlo nel recupero dall’infortunio". Tecnicamente i Lakers non hanno nemmeno bisogno di annunciare il passaggio di James ai South Bay Lakers, che si allenano a El Segundo proprio come la "prima squadra", e non ci sarebbe nemmeno niente di male visto che altre superstar nel recente passato sono state mandate in G League per allenarsi (per ultimo Anthony Davis lo scorso marzo a Dallas). Ma sarebbe comunque particolare che la 23^ stagione della carriera di James possa cominciare con i South Bay Lakers della G League.