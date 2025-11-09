Fontecchio ancora utile: 7 punti contro Portland

Pur dovendo fare i conti con le assenze di Herro e Adebayo, i Miami Heat sono riusciti a battere un avversario in forma come i Blazers, guidati dal miglior Nikola Jovic della carriera (29 punti, 9 rimbalzi e 7 assist). Simone Fontecchio ha dato di nuovo il suo contributo realizzando 7 punti in quasi 18 minuti, segnando due delle quattro triple tentate e convertendo un tiro libero dopo un fallo tecnico a inizio 4° periodo. Per gli Heat si tratta della quarta vittoria su quattro davanti al proprio pubblico