Aveva il record di presenze, 2.487, su una panchina NBA, ma prima diventare allenatore Lenny Wilkens era stato anche una stella di valore assoluto come giocatore tra gli anni Sessanta e Settanta. Protagonista del primo e unico titolo nella storia dei Seattle Supersonics e medaglia d’oro ad Atlanta 1996 alla guida di Team USA, l’ex anche di Raptors e Knicks è morto nella giornata di ieri all'’età di 88 anni
Nella storia ormai ultracentenaria della pallacanestro sono solo cinque i protagonisti ad aver trovato postonella Basketball Hall Of Fame sia come giocatori che come allenatori: John Wooden, Bill Sharman, Tom Heinsohn, Bill Russell e Lenny Wilkens. Nomi leggendari, tra cui quello di Wilkens, morto ieri all’età di 88 anni, trova spazio grazie ad una carriera lunghissima e di straordinario successo prima da giocatore e poi da allenatore. Da giocatore Wilkens ha calcato i parquet della NBA per 15 stagioni, guadagnandosi per ben 9 volte la convocazione all’All-Star Game vestendo le maglie di St.Louis, Seattle, Cleveland e Portland.
Il passaggio in panchina e il titolo a Seattle
Il passaggio dal campo alla panchina, per Wilkens, è durato ben quattro stagioni, nelle quali ha operato nel doppio ruolo di player-coach. Dopo questo periodo con doppio incarico, però, è arrivata un’avventura da coach che gli ha regalato il record di partite allenate nella storia della NBA con 2.487. Gli apici della carriera di Wilkens da allenatore sono senza dubbio rappresentati dal titolo vinto con i Seattle Supersonics nel 1979, primo e unico nella storia della franchigia cancellata nel 2008 in favore della creazione degli Oklahoma City Thunder, e l’oro olimpico conquistato ad Atlanta nel 1996 con la squadra erede del mitico Dream Team di Barcellona 1992. L’ultima panchina in NBA di Wilkens risale al gennaio del 2004, quando subentrava a stagione in corso ai Knicks, per dimettersi poco più di un anno dopo.