Aveva il record di presenze, 2.487, su una panchina NBA, ma prima diventare allenatore Lenny Wilkens era stato anche una stella di valore assoluto come giocatore tra gli anni Sessanta e Settanta. Protagonista del primo e unico titolo nella storia dei Seattle Supersonics e medaglia d’oro ad Atlanta 1996 alla guida di Team USA, l’ex anche di Raptors e Knicks è morto nella giornata di ieri all'’età di 88 anni