Il terremoto iniziato due giorni fa a Dallas con il licenziamento di Nico Harrison, General Manager responsabile della trade che lo scorso febbraio ha portato Luka Doncic ai Lakers, potrebbe non essere affatto terminato. Secondo quanto riportato da ‘The Athletic’, infatti, i Mavs avrebbero iniziato a contemplare la possibilità di cedere sia Anthony Davis che Kyrie Irving e quindi di ricostruire la squadra attorno al rookie e primissima scelta all’ultimo Draft Cooper Flagg

Il benservito a Nico Harrison , a Dallas , potrebbe rivelarsi solo il primo passo in un percorso di rinnovamento che già nel corso delle prossime settimane potrebbe interessare anche i giocatori attualmente a roster. A rivelarlo è ‘The Athletic’, che riporta voci insistenti che vorrebbero i Mavs avviati a considerare l’ipotesi di modificare sensibilmente la struttura attuale della squadra , nonché le sue prospettive dal punto temporale. Secondo il progetto di Harrison , infatti, Dallas , una volta recuperato l’infortunato Kyrie Irving , avrebbe dovuto competere per il titolo grazie all’organico costruito attorno all’ex Cavs e Nets e a Anthony Davis , pezzo grosso della contropartita arrivata dai Lakers nella trade che ha portato Luka Doncic in California lo scorso febbraio. Quella prospettiva, però, si è fatta sempre più irrealistica e ora a fare le valigie potrebbero essere proprio Irving e Davis .

AD e Kyrie e un destino in comune

A Dallas, insomma, stando a quanto riportato da ‘The Athletic’ starebbero pensando ad una vera e propria svolta, con l’obiettivo di alleggerire almeno un po’ il monte salari complessivo, attualmente il quarto di tutto la NBA, e di ricostruire la squadra attorno a Cooper Flagg, primissima scelta all’ultimo Draft e talento potenzialmente generazionale. Che i Mavs, anche con un Irving recuperato in pieno, eventualità che come non dovrebbe verificarsi prima del prossimo gennaio, non siano competitivi nell’attuale Western Conference, dove ora occupano il penultimo posto in classifica, è ormai chiaro a tutti, e il licenziamento di Harrison potrebbe essere stato il primo forte segnale di una inversione di tendenza. Inversione di tendenza che potrebbe iniziare proprio dalle cessioni di Irving e di Davis, titolari di contratti pesantissimi e in scadenza nel giugno del 2027 (con player option esercitabile per la stagione successiva). Al netto delle problematiche fisiche ormai croniche per entrambi, si tratta di stelle dal curriculum di altissimo livello e che sul mercato, qualora Dallas dovesse davvero decidere di aprire ad una loro eventuale cessione, potrebbero essere oggetto di interesse da parte di diverse squadre.