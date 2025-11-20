Dame Sarr nella top-10 dei Mock Draft NBA

Il buon inizio di stagione di Dame Sarr con la maglia dei Duke Blue Devils gli ha permesso di scalare posizioni, fino a essere indicato alla numero 10 da due Mock Draft di alto profilo come quelli di ESPN e Bleacher Report, forte delle buone percentuali con cui sta tirando da tre punti
Sono passate solamente cinque partite, ma Dame Sarr si sta già facendo notare negli USA. Con la maglia dei Duke Blue Devils l'azzurro ha collezionato cinque vittorie su cinque in questo inizio di stagione, più due in amichevole a inizio stagione, viaggiando a una media di 9 punti a partita con 3.6 rimbalzi, 0.8 assist e quasi 2 recuperi a partita. A bene impressionare sono però le percentuali, in particolare quelle da tre punti: finora Sarr sta tirando col 42% dall’arco (8/19), un aspetto che rende ancora più intrigante il suo potenziale fisico e difensivo. Due dei Mock Draft più importanti al mondo, quello di ESPN curato da Jeremy Woo e quello di Bleacher Report di Jonathan Wasserman, vedono Sarr alla decima posizione, segnalandosi come il secondo miglior prospetto di Duke alle spalle di Cameron Boozer (in lizza per la numero 1 assoluta con AJ Dybantsa e Darryn Peterson).
"Gli scout considerano Sarr come il secondo miglior prospetto di Duke, con i suoi oltre due metri di fisico, il potenziale difensivo e lo sviluppo del gioco offensivo come connettore perimetrale per diventare un prezioso giocatore NBA" ha scritto Woo sul sito di ESPN. "Sta anche iniziando a dare risposte positive alle domande sul suo tiro, sembrando sempre a suo agio a prendere e tirare. Anche se non è molto presente come realizzatore, gran parte del suo valore viene dal suo profilo completo". "Dame Sarr ha stabilito il suo valore presto grazie al tiro spot-up, alle conclusioni in transizione e la difesa sul punto di attacco" ha scritto invece Wasserman. "Non gli è stata data la libertà di creare, ma le squadre NBA potrebbero non preoccuparsi del suo palleggio o del suo playmaking se si dimostrerà in grado di segnare da tre con continuità. Il suo atletismo e la sua energia possono ancora tradursi in canestri facili e canestri lontano dal pallone, mentre la lunghezza, la rapidità e l'aggressività di Sarr possono essere estremamente distruttivi e avere il potenziale di dare fastidio ai portatori di palla avversari".