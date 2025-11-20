Dame Sarr nella top-10 dei Mock Draft NBA

Sono passate solamente cinque partite, ma Dame Sarr si sta già facendo notare negli USA . Con la maglia dei Duke Blue Devils l'azzurro ha collezionato cinque vittorie su cinque in questo inizio di stagione, più due in amichevole a inizio stagione, viaggiando a una media di 9 punti a partita con 3.6 rimbalzi, 0.8 assist e quasi 2 recuperi a partita . A bene impressionare sono però le percentuali, in particolare quelle da tre punti: finora Sarr sta tirando col 42% dall’arco (8/19), un aspetto che rende ancora più intrigante il suo potenziale fisico e difensivo. Due dei Mock Draft più importanti al mondo , quello di ESPN curato da Jeremy Woo e quello di Bleacher Report di Jonathan Wasserman, vedono Sarr alla decima posizione , segnalandosi come il secondo miglior prospetto di Duke alle spalle di Cameron Boozer (in lizza per la numero 1 assoluta con AJ Dybantsa e Darryn Peterson).

"Gli scout considerano Sarr come il secondo miglior prospetto di Duke, con i suoi oltre due metri di fisico, il potenziale difensivo e lo sviluppo del gioco offensivo come connettore perimetrale per diventare un prezioso giocatore NBA" ha scritto Woo sul sito di ESPN. "Sta anche iniziando a dare risposte positive alle domande sul suo tiro, sembrando sempre a suo agio a prendere e tirare. Anche se non è molto presente come realizzatore, gran parte del suo valore viene dal suo profilo completo". "Dame Sarr ha stabilito il suo valore presto grazie al tiro spot-up, alle conclusioni in transizione e la difesa sul punto di attacco" ha scritto invece Wasserman. "Non gli è stata data la libertà di creare, ma le squadre NBA potrebbero non preoccuparsi del suo palleggio o del suo playmaking se si dimostrerà in grado di segnare da tre con continuità. Il suo atletismo e la sua energia possono ancora tradursi in canestri facili e canestri lontano dal pallone, mentre la lunghezza, la rapidità e l'aggressività di Sarr possono essere estremamente distruttivi e avere il potenziale di dare fastidio ai portatori di palla avversari".