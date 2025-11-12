Nella notte Duke ha travolto Army West Point in una gara mai davvero in bilico, vincendo per 114-59. E tra i Blue Devils il migliore in campo è stato uno scatenato Dame Sarr. L’azzurro, recentemente dato in top-10 al prossimo Draft da ESPN, ha chiuso con 19 punti in poco più di 20 minuti giocati, mandando a referto anche un eccellente 6/8 complessivo al tiro

L’avversario, va detto, non era dei più impegnativi, come dimostra il punteggio finale della partita, ma per Dame Sarr nella notte è arrivata un’altra ottima prestazione . La sua Duke ha travolto Army West Point per 114-59 e l’azzurro è stato il migliore in campo. Sarr , partito in quintetto , ha infatti chiuso con 19 punti segnati in poco più di 20 minuti , facendo meglio anche del compagno Cameron Boozer , stella designata della squadra, che si è fermato a quota 15 . L’ex Barcellona ha approfittato a pieno della difesa non proprio irreprensibile messa in campo degli avversari mandando a referto un eccellente 6/8 al tiro .

Sarr e il giusto approccio al gioco

“L’abilità in difesa di Dame salta subito all’occhio” ha dichiarato Jon Scheyer, coach dei Blue Devils, dopo la larga vittoria, “ma sappiamo che dispone anche di un grande potenziale offensivo e stasera l’ha messo in mostra”. “Quando riesco a essere concentrato in difesa” ha invece commentato l’azzurro, “tutto il resto viene da sé, anche in attacco, e questo è l’atteggiamento che voglio mantenere anche nelle prossime partite. E a proposito della sua prima trasferta con Duke, Sarr non ha nascosto l’entusiasmo: “Abbiamo vissuto dei bei momenti, anche perché ci ha accompagnato coach K [Mike Krzyzewski, alla guida di Duke per oltre quarant’anni N.d.R.], ma ora stiamo già pensando alla prossima pratia”.