Anche se la stagione era partita con aspettative decisamente diverse, al momento Hornets e Clippers hanno un record identico (4-11) e assai poco soddisfacente per entrambe le squadre. Charlotte, infatti, vorrebbe finalmente trovare quella continuità di rendimento che i tanti giovani a roster hanno fin qui reso quasi impossibile, mentre i ragazzi di coach Ty Lue, tra assenze e prestazioni individuali mediocri, sono in piena crisi. Appuntamento per la diretta su Sky Sport Max dalle 19 con il commento originale

In teoria, quando all’uscita del calendario della regular season il viaggio, l’unico in stagione, dei Clippers a Charlotte avrebbe dovuto avere ben altre premesse. Gli Hornets , infatti, avevano come obiettivo quello di migliorare almeno un po’ rispetto alle ultime annate, poco meno che disastrose, magari cementando il gruppo di giovani talenti a disposizione, mentre la squadra allenata da Ty Lue , piena zeppa di veterani, si proponeva come possibile outsider a Ovest . A oggi, però, il campo ha detto che le due squadre hanno avuto un rendimento praticamente identico e, anche se con percorsi e per motivi assai diversi tra loro, hanno un record uguale, fatto di 4 vittorie e 11 sconfitte , e ugualmente deludente.

Le chiavi della sfida

La salute delle proprie stelle e le tante assenze sono state le costanti sia per gli Hornets, ancora senza Brandon Miller e con LaMelo Ball che ha già saltato 6 partite, e Clippers, privi a tempo indeterminato della loro stella Kawhi Leonard e già costretti a rinunciare per tutta la stagione a Bradley Beal, innesto estivo e forse acquisto più importante nella loro campagna di mercato durante l’estate. Le note positive, invece, sono state rappresentate fin qui da una parte da Kon Knueppel, rookie già a suo agio in NBA che sta viaggiano a 18.3 punti di media a partita tirando con il 40.3% da tre, e dall’altra da Ivica Zubac, sempre più punto fermo con la sua doppia doppia di media da 15.9 punti e 11.3 rimbalzi a partita. Appuntamento per la sfida tra Hornets e Clippers alle 19 in diretta su Sky Sport Max e in streaming su NOW con il commento originale.