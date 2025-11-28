Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

NBA, Golden State in crisi e la questione Kuminga torna d’attualità: divorzio in vista?

NBA

Gli Warriors hanno perso quattro delle ultime cinque partite e ora, con uno Steph Curry ai box per almeno una settimana, sono scivolati in zona play-in. A coach Steve Kerr, quindi, servirebbe poter contare su tutto il talento possibile, compreso quello di Jonathan Kuminga. Il congolese, però, non gioca da più di due settimane per un problema fisico dai contorni poco chiari e sembra sempre più un separato in casa

Quando lo scorso 30 settembre Jonathan Kuminga e gli Warriors mettevano fine a mesi di rumors e speculazioni di mercato firmando un rinnovo biennale del contratto che legava il giocatore alla franchigia, l’impressione era che si trattasse di una soluzione provvisoria in attesa di trovare la trade giusta. Che Kuminga non gradisse restare a Golden State, dove a torto o a ragione non si sente valorizzato, non era certo un mistero, ma in assenza di contropartite in grado di soddisfare le esigenze degli Warriors era rimasto con la prospettiva di cambiare aria appena possibile. E dopo un inizio di stagione tutto sommato promettente, il congolese è tornato a essere di fatto un separato in casa.

Kuminga non gioca, Kerr non sa che dire

Prima di fermarsi per un problema di tendinite bilaterale alle ginocchiaKuminga aveva dato un buon contributo alla squadra con 13.8 punti e 6.6 rimbalzi di media a partita. L’ultima gara giocata, però risale allo scorso 12 novembre contro San Antonio, e da allora il suo rientro è stato più volte paventato per poi essere sempre rimandato. Ora sembra che il congolese possa tornare in campo sabato notte nella sfida interna con New Orleans, ma la frattura tra Kuminga e il resto della squadra emerge anche dalle dichiarazioni di coach Steve Kerr, che ha confermato di non avere idea delle reali condizioni fisiche del giocatore. E lo stesso giocatore, incalzato dai cronisti a proposito del suo rientro, si è limitato a rispondere con un criptico “Tornerò presto”. E nel frattempo gli Warriors hanno perso quattro delle ultime cinque partite e avrebbero bisogno anche di lui, che viceversa appare sempre più lontano da Golden State. Probabile che la soluzione alla complicata questione Kuminga passi quindi di nuovo dal mercato, ma ora come ora pare ancora complicato trovare una trade che soddisfi entrambe le parti in causa.

Approfondimento

Curry fuori per una settimana: gli infortuni

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

NBA: Altre Notizie

Mavs: Irving non è sul mercato, Davis invece sì

NBA

La stagione dei Mavs è iniziata in maniera molto complicata e al momento i ragazzi di Jason Kidd...

Warriors: la situazione Kuminga è ancora irrisolta

NBA

Gli Warriors hanno perso quattro delle ultime cinque partite e ora, con uno Steph Curry ai box...

OKC fa paura e ora torna anche Jalen Williams

NBA

Dopo aver vinto il primo titolo dal loro trasferimento a Oklahoma City lo scorso giugno, i...

Detroit si ferma ad un passo dal record storico

NBA

Incredibile finale di partita a Boston, dove i Pistons inseguono la 14^ vittoria consecutiva, che...

Fontecchio solo 7 minuti in campo, ma Miami vola

NBA

Anche con un pizzico di fortuna nel finale, gli Heat battono i Bucks 106-103 e si piazzano al 3°...
VAI ALLA SEZIONE

NBA: ALTRE NEWS