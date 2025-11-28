Gli Warriors hanno perso quattro delle ultime cinque partite e ora, con uno Steph Curry ai box per almeno una settimana, sono scivolati in zona play-in. A coach Steve Kerr, quindi, servirebbe poter contare su tutto il talento possibile, compreso quello di Jonathan Kuminga. Il congolese, però, non gioca da più di due settimane per un problema fisico dai contorni poco chiari e sembra sempre più un separato in casa

Quando lo scorso 30 settembre Jonathan Kuminga e gli Warriors mettevano fine a mesi di rumors e speculazioni di mercato firmando un rinnovo biennale del contratto che legava il giocatore alla franchigia, l’impressione era che si trattasse di una soluzione provvisoria in attesa di trovare la trade giusta. Che Kuminga non gradisse restare a Golden State , dove a torto o a ragione non si sente valorizzato, non era certo un mistero, ma in assenza di contropartite in grado di soddisfare le esigenze degli Warriors era rimasto con la prospettiva di cambiare aria appena possibile. E dopo un inizio di stagione tutto sommato promettente, il congolese è tornato a essere di fatto un separato in casa.

Kuminga non gioca, Kerr non sa che dire

Prima di fermarsi per un problema di tendinite bilaterale alle ginocchia, Kuminga aveva dato un buon contributo alla squadra con 13.8 punti e 6.6 rimbalzi di media a partita. L’ultima gara giocata, però risale allo scorso 12 novembre contro San Antonio, e da allora il suo rientro è stato più volte paventato per poi essere sempre rimandato. Ora sembra che il congolese possa tornare in campo sabato notte nella sfida interna con New Orleans, ma la frattura tra Kuminga e il resto della squadra emerge anche dalle dichiarazioni di coach Steve Kerr, che ha confermato di non avere idea delle reali condizioni fisiche del giocatore. E lo stesso giocatore, incalzato dai cronisti a proposito del suo rientro, si è limitato a rispondere con un criptico “Tornerò presto”. E nel frattempo gli Warriors hanno perso quattro delle ultime cinque partite e avrebbero bisogno anche di lui, che viceversa appare sempre più lontano da Golden State. Probabile che la soluzione alla complicata questione Kuminga passi quindi di nuovo dal mercato, ma ora come ora pare ancora complicato trovare una trade che soddisfi entrambe le parti in causa.