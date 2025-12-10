Wemby, niente quarto di finale contro i Lakers

Victor Wembanyama non scenderà in campo questa notte per il quarto di finale di NBA Cup a Los Angeles tra i San Antonio Spurs e i Lakers. La franchigia nero-argento ha infatti lasciato il francese in lista infortunati come "out", esattamente come successo da quando lo scorso 14 novembre si è procurato uno stiramento al polpaccio sinistro. Pur essendo tornato ad allenarsi in gruppo negli ultimi giorni, la squadra ha deciso di procedere con cautela con il francese, anche perché senza di lui gli Spurs sono andati molto bene, vincendo 8 delle 11 partite saltate da Wembanyama, tra cui un paio di vittorie valide proprio per la NBA Cup. Il suo rientro potrebbe avvenire per l’eventuale semifinale prevista nel weekend o, in alternativa, il prossimo 17 dicembre in casa contro Washington: il francese può saltare solamente cinque partite da qui al termine della stagione per non finire sotto la soglia delle 65 partite necessarie per essere "eleggibile" per i premi di fine anno.