Wemby, niente quarto di finale contro i Lakers

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

NBA, Wembanyama non ce la fa: niente quarto di finale contro i Lakers

NBA
©Getty

Pur essendo tornato ad allenarsi con la squadra, Victor Wembanyama non prenderà parte al quarto di finale di NBA Cup contro i Los Angeles Lakers in programma stanotte. Fuori dallo scorso 14 novembre per uno stiramento al polpaccio, il francese potrebbe rientrare per l’eventuale semifinale contro OKC o in alternativa il prossimo 17 dicembre in casa contro Washington

Victor Wembanyama non scenderà in campo questa notte per il quarto di finale di NBA Cup a Los Angeles tra i San Antonio Spurs e i Lakers. La franchigia nero-argento ha infatti lasciato il francese in lista infortunati come "out", esattamente come successo da quando lo scorso 14 novembre si è procurato uno stiramento al polpaccio sinistro. Pur essendo tornato ad allenarsi in gruppo negli ultimi giorni, la squadra ha deciso di procedere con cautela con il francese, anche perché senza di lui gli Spurs sono andati molto bene, vincendo 8 delle 11 partite saltate da Wembanyama, tra cui un paio di vittorie valide proprio per la NBA Cup. Il suo rientro potrebbe avvenire per l’eventuale semifinale prevista nel weekend o, in alternativa, il prossimo 17 dicembre in casa contro Washington: il francese può saltare solamente cinque partite da qui al termine della stagione per non finire sotto la soglia delle 65 partite necessarie per essere "eleggibile" per i premi di fine anno.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

NBA: Altre Notizie

Rich Paul: "I Lakers non sono una contender"

NBA

L’agente di LeBron James, Rich Paul, nella puntata del suo podcast con Max Kellerman “Game Over”...

Wemby, niente quarto di finale contro i Lakers

NBA

Pur essendo tornato ad allenarsi con la squadra, Victor Wembanyama non prenderà parte al quarto...

Anche senza SGA, OKC non perde mai: record 23-1

NBA

Per la prima volta in stagione gli Oklahoma City Thunder hanno dovuto fare a meno di Shai...

Kuminga resta in panchina: "Succede a tutti"

NBA

Dopo una brutta prestazione da 1/10 a Cleveland, coach Steve Kerr ha deciso di togliere Jonathan...

Orlando resiste un tempo, New York vince 106-100

NBA

Al Madison Square Garden, il primo tempo della sfida tra Knicks e Magic è segnato dal brutto...
VAI ALLA SEZIONE

NBA: ALTRE NEWS