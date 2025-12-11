Il viaggio a Roma che ha cambiato la stagione di Cade Cunningham e Jalen Duren

Dietro il grande inizio di stagione dei Detroit Pistons c’è la combinazione tra Cade Cunningham e Jalen Duren, che continuando di questo passo sono destinati ad andare a braccetto all’All-Star Game. Una combinazione che nasce da lontano e che si è affinata ulteriormente con un viaggio a Roma la scorsa estate, nonostante qualche peripezia non prevista