Rockets ko a Denver, Ime Udoka contro gli arbitri

Dopo la sconfitta in overtime contro i Denver Nuggets, il coach degli Houston Rockets Ime Udoka se l'è presa con la terna arbitrale. "Non vedevo da tantissimo tempo una partita arbitrata così male", le parole del coach dei Rockets nella conferenza stampa post partita. I fischietti della gara della Ball Arena erano Zach Zarba, Natalie Sago e Jamahl Ralls

Una sfida fisica, equilibratissima, con 59 tiri liberi tirati dalle due squadre, 33 per Denver e 26 per Houston, e con 4 parità e 4 cambi di leadership nel punteggio negli ultimi 100 secondi dei regolamentari. Il fischio decisivo è arrivato con 2” secondi da giocare nei regolamentari e i Rockets avanti 117-116: Amen Thompson sgambetta Tim Hardaway Jr. prima che venga rimessa la palla , Houston contesta la chiamata e indica il challenge, ma gli arbitri confermano e i Nuggets pareggiano col libero di Murray , cui seguirà poi la tripla sbagliata di Jokic che manda la sfida in overtime.

I me Udoka non ci sta e si scatena contro gli arbitri dopo la sconfitta per 128-125 in overtime dei suoi Houston Rockets in casa dei Denver Nuggets , big match della Western Conference. “La partita peggio arbitrata da molto tempo” , le parole del coach dei texani.

“In generale, non vedevo da tanto tempo una partita arbitrata peggio. [Natalie Sago e Jamahl Ralls] non dovevano nemmeno esserci, e il capo arbitro sembrava affascinato dalle star. Ho visto un sacco di chiamate incoerenti e credo avremmo dovuto vedere qualche fallo tecnico in più”, le parole di Udoka.

Jamaal Murray invece difende l’operato della terna parlando al Denver Post: “E’ stata una partita fisica, è difficile anche per gli arbitri fischiare per entrambe le squadre, cercando un equilibrio. Credo abbiano sbagliato delle decisioni sia per noi che per loro, quindi non credo sia stato un problema”.