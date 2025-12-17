Offerte Sky
il protagonista

La rivincita di Jalen Brunson, un panda in mezzo agli unicorni

Angelo Carotenuto
©Getty

Dopo 52 anni, New York sta festeggiando un nuovo titolo nel basket, la NBA Cup vinta in finale sui San Antonio Spurs. E lo fa con la guida di Jalen Brunson, un giocatore dal fisico che la pallacanestro aveva quasi archiviato, un corpo che parla di memoria. Un palleggiatore classico nell’era della contaminazione, capace di dimostrare che il futuro non è solo invenzione, ma anche recupero del passato

