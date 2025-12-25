OKC-San Antonio alle 20.30 su Sky: risultato LIVE

Le due migliori squadre della Western Conference fino a questo momento si affrontano per la terza volta in stagione, in quella che sta rapidamente diventando una rivalità sentitissima. I campioni in carica di OKC hanno perso due volte su due contro San Antonio e vogliono invertire la rotta a Natale: appuntamento alle 20.30 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina

A inizio stagione tutti si sarebbero aspettati, una volta giunti a Natale, che in vetta alla Western Conference ci sarebbero stati gli Oklahoma City Thunder. E i campioni in carica non hanno tradito le attese, cominciando la stagione in maniera sensazionale con 24 vittorie e una sola sconfitta nelle prime 25 partite, pareggiando il record dei Golden State Warriors del 2015-16 nella storia NBA. Qualcosa però nelle ultime settimane si è inceppato, e c’entrano molto i San Antonio Spurs: due delle quattro sconfitte stagionali dei Thunder infatti sono arrivate proprio contro i nero-argento, la prima nella semifinale di NBA Cup di metà dicembre e la seconda due giorni fa, nell’ultima partita prima del Christmas Day. Due sfide che non hanno fatto altro che accrescere la rivalità tra le due giovani squadre guidate da Shai Gilgeous-Alexander e Victor Wembanyama, con i giovani Spurs capaci a sorpresa di prendersi il secondo posto in classifica alle spalle di OKC nella iper-competitiva Western Conference con 22 vittorie e 7 sconfitte, pur avendo dovuto fare a meno di Wemby per 12 gare. La sfida più attesa del Christmas Day è pronta ad andare in scena: appuntamento alle 20.30 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina.