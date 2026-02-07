Quando si muove un giocatore del calibro di Anthony Davis — campione NBA, 10 volte All-Star, 5 volte primo quintetto All-NBA e 5 volte nei quintetti All-Defense, oltre che tra i 75 migliori della storia NBA — ovviamente le attenzioni sono altissime. Anche lui però si è detto sorpreso quando ha saputo che a prenderlo sarebbero stati gli Washington Wizards, finendo in una squadra che è ben lontana dal raggiungere quello che per sua stessa ammissione è l’obiettivo in questo momento della carriera: competere per il titolo. "È difficile dire [se rimarrò sicuramente a DC] senza sapere qual è il piano" ha detto Davis parlando con The Athletic. "Ovviamente la squadra è in un momento difficile, il record è quello che si vede. Ma aggiungendo certi pezzi le cose possono cambiare. Le valutazioni vanno fatte anno per anno. E la squadra ha appena battuto Detroit che è prima a Est. A questo punto della mia carriera voglio competere per il titolo: se sarà qui o da un’altra parte non ne ho idea". A differenza di quanto era stato detto da altre fonti, però, Davis non è così scontento di essere finito nella capitale: "Finora la mia esperienza è stata fenomenale: tutto quello che mi hanno detto e mi hanno mostrato è eccezionale, ma devo ancora parlare con le persone che decidono per capire qual è il piano che si vuole avere per la squadra, qual è la visione che si vuole avere. Avendo preso anche Trae Young e altre cose che hanno in programma, voglio capire cosa pensano di fare. Ma la città è ovviamente fenomenale".