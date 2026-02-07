Anthony Davis ha fatto il suo arrivo a Washington posando per le foto di rito con la nuova maglia e iniziando ad acclimatarsi nella sua nuova franchigia, ma secondo diverse voci non scenderà in campo nel resto della stagione per riprendersi dai problemi alla mano e all’inguine che lo hanno tormentato quest’anno. Nel frattempo in un’intervista ha dichiarato: "Devo parlare approfonditamente con gli Wizards per capire qual è il piano: a questo punto della mia carriera io voglio competere per il titolo"
Quando si muove un giocatore del calibro di Anthony Davis — campione NBA, 10 volte All-Star, 5 volte primo quintetto All-NBA e 5 volte nei quintetti All-Defense, oltre che tra i 75 migliori della storia NBA — ovviamente le attenzioni sono altissime. Anche lui però si è detto sorpreso quando ha saputo che a prenderlo sarebbero stati gli Washington Wizards, finendo in una squadra che è ben lontana dal raggiungere quello che per sua stessa ammissione è l’obiettivo in questo momento della carriera: competere per il titolo. "È difficile dire [se rimarrò sicuramente a DC] senza sapere qual è il piano" ha detto Davis parlando con The Athletic. "Ovviamente la squadra è in un momento difficile, il record è quello che si vede. Ma aggiungendo certi pezzi le cose possono cambiare. Le valutazioni vanno fatte anno per anno. E la squadra ha appena battuto Detroit che è prima a Est. A questo punto della mia carriera voglio competere per il titolo: se sarà qui o da un’altra parte non ne ho idea". A differenza di quanto era stato detto da altre fonti, però, Davis non è così scontento di essere finito nella capitale: "Finora la mia esperienza è stata fenomenale: tutto quello che mi hanno detto e mi hanno mostrato è eccezionale, ma devo ancora parlare con le persone che decidono per capire qual è il piano che si vuole avere per la squadra, qual è la visione che si vuole avere. Avendo preso anche Trae Young e altre cose che hanno in programma, voglio capire cosa pensano di fare. Ma la città è ovviamente fenomenale".
Davis fuori per il resto della stagione per guarire del tutto
I tifosi degli Wizards però con ogni probabilità non vedranno Davis in campo in questa regular season. Secondo quanto riportato da Chris Haynes, la squadra avrebbe deciso di tenerlo fuori per permettergli di recuperare al meglio dagli infortuni alla mano e all’inguine che lo hanno tormentato in questa stagione in cui ha giocato solamente 20 partite con i Dallas Mavericks. Gli Wizards hanno anche un ulteriore incentivo per tenere a riposo sia lui che Young: se dovessero finire fuori dalle prime 8 posizioni della Lottery la loro prima scelta finirebbe ai New York Knicks, perciò hanno tutto l’interesse a mantenere l’attuale quinto peggior record della lega (14-36) per assicurarsi di tenere la scelta e sperare di risalire qualche posizione per aggiungere un ulteriore giocatore di talento a una squadra che il prossimo anno vuole tornare a recitare un ruolo da protagonista.