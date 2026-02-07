Oklahoma City e Houston hanno dato il via alla stagione NBA con una gara memorabile nella opening night, dandosi battaglia per quasi 60 in una gara finita solamente al doppio overtime, mentre nella seconda gara stagionale i Thunder hanno vinto facilmente di 20 sul campo dei Rockets. A meno di un mese di distanza dall’ultimo incontro le due potenze della Western Conference si ritrovano per il terzo appuntamento stagionale in momenti molto diversi delle loro stagioni. I Thunder si sono presentati a San Antonio senza nove giocatori (tra cui sostanzialmente tutti quelli che comporranno la rotazione ai playoff), ma hanno comunque disputato una prova rispettabilissima facendo sudare fino all’ultimo il successo agli Spurs guidati dai 24 punti e 12 rimbalzi di Jaylin Williams. I Rockets invece, dopo aver vinto cinque partite su sei tra gennaio e febbraio, hanno perso le ultime due gare contro Boston e Charlotte in casa provocando la reazione stizzita di coach Ime Udoka, che ha dichiarato senza mezzi termini che la squadra gioca "senza voglia di combattere e senza aggressività, solo con sguardi persi nel vuoto". I texani guidati da Alperen Sengun e Kevin Durant vorranno quindi ritrovare il successo, approfittando delle pesanti assenze tra i campioni in carica: al netto dei ritorni di buona parte dei titolari, OKC dovrà comunque fare a meno di Shai Gilgeous-Alexander (fuori fino a dopo l’All-Star Weekend), Jalen Williams (bicipite femorale) e Ajay Mitchell (problema all’addome). I campioni però non vorranno comunque fare brutta figura davanti al proprio pubblico e potrebbe veder debuttare Jared McCain arrivato dalla deadline del mercato: appuntamento alle 21.30 in diretta su Sky Sport Basket col commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina.