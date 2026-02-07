Offerte Sky
Mercato NBA, cambiano i termini dello scambio tra Charlotte e Chicago per Coby White

NBA
©IPA/Fotogramma

Gli Charlotte Hornets e i Chicago Bulls hanno rinegoziato i termini dello scambio che ha portato Coby White in North Carolina. Le visite mediche hanno evidenziato un problema al polpaccio che lo terrà fermo per diverso tempo: lo scambio rimane valido, ma i Bulls riceveranno due seconde scelte al Draft invece delle tre precedentemente concordate

Uno dei trend di questa stagione è stato quello di vedere diversi scambi conclusi con uno o due giorni di anticipo rispetto alla deadline del mercato, specialmente quelli che coinvolgono molti giocatori. Il motivo è da ricercarsi nelle visite mediche, mettendosi al riparo da eventuali problemi dell’ultimo minuto. Charlotte e Chicago però hanno raggiunto un accordo per il passaggio di Coby White agli Hornets solo nelle ultime ore della deadline all’interno di uno scambio complesso che ha coinvolto anche gli Oklahoma City Thunder, ma che è stato modificato a seguito delle visite mediche sostenute da Coby White. Lo staff degli Hornets infatti ha ravvisato che le condizioni del suo polpaccio sinistro sono tali da doverlo tenere fuori per diverso tempo, portando così a cambiare i termini dello scambio: la trade rimane valida, ma invece delle tre seconde scelte al Draft precedentemente concordate i Bulls ne riceveranno solamente due, più precisamente quelle del 2031 di Denver e New York. Charlotte invece tiene quella del 2029, la meno favorevole tra le scelte di Nuggets e degli stessi Hornets. Un piccolo dettaglio che spiega però quanto sia complicato il mercato della NBA.

I nuovi termini dello scambio

 

Chicago riceve:

  • Collin Sexton
  • Ousmane Dieng
  • seconda scelta 2031 (New York)
  • seconda scelta 2031 (Denver)

Charlotte riceve:

  • Mike Conley (già tagliato)
  • Coby White
  • seconda scelta 2029 (la migliore tra Atlanta e Miami)

Oklahoma City riceve:

  • Mason Plumlee (già tagliato)

Approfondimento

Mercato NBA: Conley torna a Minnesota

