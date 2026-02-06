Nel 2° quarto della sfida poi vinta contro Philadelphia, Luka Doncic è costretto ad abbandonare il campo zoppicando vistosamente per un problema alla gamba sinistra. Lo sloveno non sarà più in grado di rientrare nella partita e ora, in attesa degli esami di rito, i Lakers trattengono il fiato
TUTTI I RISULTATI E GLI HIGHLIGHTS DELLA NOTTE NBA
La buona notizia per i Lakers è che contro un avversario di livello come Philadelphia è arrivata una vittoria convincente e, ancora di più, che Austin Reaves, dopo il lungo stop forzato per infortunio, sembra aver già ritrovato la miglior forma. Ci sono voluti infatti tutti i suoi 35 punti in uscita dalla panchina per battere i Sixers, soprattutto perché già nel 2° quarto i Lakers hanno perso Luka Doncic, rientrato negli spogliatoi zoppicando per un dolore alla gamba sinistra e poi impossibilitato a rientrare in partita.
Luka tiene i Lakers con il fiato sospeso
Secondo quanto riportato dallo staff medico dei Lakers e poi confermato nella conferenza stampa dopo la partita da coach JJ Redick, Doncic avrebbe avvertito un forte dolore alla gamba sinistra che, anche dopo iltrattamento da parte dei fisioterapisti della squadra, non è diminuito, impedendogli quindi di riprendere il suo posto sul parquet. Nelle prossime ore il giocatore sarà sottoposto agli esami clinici di rito per rilevare l’entità dell’infortunio, e nel frattempo sulla sponda gialloviola di Los Angeles trattengono il fiato nella speranza che si tratti solo di un affaticamento muscolare.