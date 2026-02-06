Nel 2° quarto della sfida poi vinta contro Philadelphia, Luka Doncic è costretto ad abbandonare il campo zoppicando vistosamente per un problema alla gamba sinistra. Lo sloveno non sarà più in grado di rientrare nella partita e ora, in attesa degli esami di rito, i Lakers trattengono il fiato

La buona notizia per i Lakers è che contro un avversario di livello come Philadelphia è arrivata una vittoria convincente e, ancora di più, che Austin Reaves, dopo il lungo stop forzato per infortunio, sembra aver già ritrovato la miglior forma. Ci sono voluti infatti tutti i suoi 35 punti in uscita dalla panchina per battere i Sixers, soprattutto perché già nel 2° quarto i Lakers hanno perso Luka Doncic, rientrato negli spogliatoi zoppicando per un dolore alla gamba sinistra e poi impossibilitato a rientrare in partita.