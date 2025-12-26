Introduzione
Uno ha mandato a referto quella che è forse la miglior prestazione di sempre nel Christmas Day, segnando un paio di primati assoluti, l’altro è diventato il giocatore più giovane di sempre a fare registrare un tabellino personale incredibile. Per Nikola Jokic e Copper Flagg questo Natale è stato davvero da record. E tra il tre volte MVP e il super rookie è già nato un rapporto di grande stima reciproca
GLI ALTRI PROTAGONISTI
Jalen Brunson e Donovan Mitchell si sono dati battaglia in New York-Cleveland, Victor Wembanyama e i giovani Spurs hanno sorpreso ancora una volta i Thunder campioni in carica, Steph Curry ha fatto gioire i tifosi di Golden State e Anthony Edwards è andato molto vicino al colpo clamoroso in trasferta. I veri uomini copertina di questo Christmas Day NBA, però, sono stati senza dubbio Nikola Jokic e Cooper Flagg
JOKIC È LEGGENDA
Era dal 1984, con i 60 punti di Bernard King, che non si vedeva una cosa del genere nel giorno di Natale. E, dati alla mano, la prestazione di Jokic nella vittoria al supplementare sui Timberwolves è stata forse persino superiore a quella dell’allora idolo incontrastato del Madison Square Garden
IL PRIMO RECORD DI JOKIC
Nessuno nella storia delle partite NBA giocate nel giorno di Natale era mai riuscito ad inanellare una prestazione da almeno 55 punti, almeno 15 rimbalzi e almeno 15 assist. Impresa riuscita nella notte a Jokic con la tripla doppia da 56-16-15, oltretutto arrivata tirando con un eccellente 15/21 dal campo e sfiorando la perfezione con 22/23 dalla linea del tiro libero
IL SECONDO RECORD DI JOKIC
Dei 56 punti rifilati da Jokic ai Timberwolves, 18 sono arrivati nel decisivo supplementare. Si tratta di un altro record, perché la stella dei Nuggets ha superato il primato di Steph Curry, che il 8 maggio del 2016 ne aveva segnati 17 ai Blazers
JOKIC CON ROBERTSON E WESTBROOK
Con la tripla doppia mandata a referto nella notte, la sua seconda a Natale dopo quella del 2022 in un’altra partita finita all’overtime contro Phoenix (41 punti, 15 rimbalzi e 15 assist), Jokic è diventato solamente il terzo giocatore nella storia del Christmas Day ad andare in tripla doppia più di una volta. Meglio di lui solo Oscar Robertson, riuscito nell’impresa ben quattro volte, mentre anche l’ex compagno del serbo Russell Westbrook l’ha fatto per due volte
L’ESORDIO A NATALE DI FLAGG
Prima stagione in NBA e primo Natale in campo per Cooper Flagg, che nella notte ha visto perdere i suoi Mavs contro Golden State ma si è comunque distinto con una prestazione da 27 punti, 6 rimbalzi e 5 assist tirando con un ottimo 61.9% dal campo e dando l’impressione di essere tutt’altro che un debuttante
IL RECORD DI FLAGG
A 19 anni compiuti da pochissimo, anzi, per la precisione a 19 anni e 4 giorni, Flagg è diventato il giocatore più giovane di sempre a mandare a referto almeno 25 punti, almeno 5 rimbalzi e almeno 5 assist in una partita di Natale. L’ex Duke, quindi, si è rivelato più precoce dei tanti, illustri predecessori, da LeBron James a Kobe Bryant passando per Victor Wembanyama e Michael Jordan
JOKIC E FLAGG: LA STIMA È RECIPROCA
I due, Jokic e Flagg, si erano peraltro incrociati giusto due sere prima, quando il rookie aveva guidato Dallas alla vittoria di misura sui Nuggets sfiorando la tripla doppia con 33 punti, 9 rimbalzi e 9 assist. E dopo la partita Jokic non aveva lesinato complimenti, non proprio la specialità della casa, per il giovane collega, che secondo il serbo non dimostra affatto i 19 anni d’età per come si comporta in campo