Le 10 migliori prestazioni nel Christmas Day NBA

I 60 punti realizzati dell’allora giocatore dei New York Knicks nel derby contro i Nets restano un record imbattuto esattamente da 40 anni, ma sono state diverse le prestazioni memorabili disputate nelle partite andate in scena il 25 dicembre: tanto che il nome di Bernard King non è sul gradino più alto del podio in questa speciale classifica. Chi sarà stato il migliore?

IL CHRISTMAS DAY NBA SU SKY: TUTTE LE PARTITE IN PROGRAMMA