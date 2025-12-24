Le 10 migliori prestazioni nel Christmas Day NBA

NBA Christmas Day, non solo Bernard King: le 10 migliori prestazioni individuali di Natale
I 60 punti realizzati dell’allora giocatore dei New York Knicks nel derby contro i Nets restano un record imbattuto esattamente da 40 anni, ma sono state diverse le prestazioni memorabili disputate nelle partite andate in scena il 25 dicembre: tanto che il nome di Bernard King non è sul gradino più alto del podio in questa speciale classifica. Chi sarà stato il migliore?
- Al suo esordio nel Christmas Day, per Victor Wembanyama arriva una sconfitta in casa dei Knicks, ma la prestazione del francese è memorabile. Il suo tabellino dice 42 punti, 18 rimbalzi, 4 assist e 4 stoppate, e gli spettatori sugli spalti del Madison Square Garden si stropicciano gli occhi...
- Era la sfida che tutto il mondo NBA stava aspettando, il primo testa a testa da avversari con Shaquille O’Neal, un’occasione che Bryant non poteva lasciarsi sfuggire: 42 punti a referto nonostante la sconfitta all’overtime. Una prestazione da "Black Mamba", di quelle in cui la volontà riesce a farti superare qualsiasi limite
- In molti ricordano la rimonta del 2016 firmata dai Cavaliers campioni NBA contro gli Warriors, ma anche la sfida di due anni dopo tra Boston e Philadelphia ha visto come protagonista sempre l’attuale giocatore dei Nets: una prestazione da 40 punti, con tanto di canestro per portare la gara all’overtime e regalare così un successo ai Celtics
- Un terzo quarto da 21 punti nella sfida contro i Nuggets, chiusa con 44 punti totali a referto: una delle prime grandi prestazioni di Durant di fronte al grande pubblico
- Senza Michael Jordan, ritiratosi per la prima volta dopo la morte di suo padre, le responsabilità in casa Bulls erano finite tutte sulle spalle di Pippen. E la gara di Natale del 1994 contro i Knicks - avversari complicati da battere al tempo - ne fu una delle tante dimostrazioni: 36 punti, 16 rimbalzi e 3 assist. Sì, per una volta in una classifica con le migliori prestazioni c’è il suo nome e non quello di MJ
- Terzo realizzatore all-time in una partita di Natale, il giocatore di quelli che poi sarebbero diventati i Golden State Warriors realizzò 50 punti contro i Cincinnati Royals di Oscar Robertson: una sfida tra stelle vinta da Rick Barry
- Tutti gli occhi in quel match erano puntati su LeBron James, al suo esordio in una gara di Natale in NBA nella sua stagione da rookie, ma a prendersi la scena fu McGrady - miglior realizzatore per media nella partite di Natale con oltre 43 punti. Nel successo all’overtime sui Cavaliers, il giocatore dei Magic chiuse con 41 punti, 11 assist, 8 rimbalzi e 15/29 al tiro
- Il centro dei Denver Nuggets non solo ha chiuso la partita di Natale contro Phoenix in tripla doppia (solo il 9° giocatore di sempre a poter dire di esserci riuscito) ma ha sfoderato numeri che in tutta la regular season NBA hanno collezionato soltanto altri due giocatori, Oscar Roberston (2 volte) e James Harden. La prestazione di Jokic da 41 punti, 15 rimbalzi e 15 assist è da libri di storia
- Storia recente, anzi recentissima: nel 2023 Doncic è diventato il quarto giocatore di sempre capace di segnare 50 punti in una partita di Natale, riflandone 50 ai Phoenix Suns insieme a 6 rimbalzi, 15 assist, 4 recuperi e 3 stoppate - cifre mai viste prima in un Christmas Game, guidando i Mavs al successo per 128-114
- Uno dei record più "ricordati" della storia NBA: i 60 punti realizzati nella sfida di Natale contro i Nets restano un primato mai battuto negli ultimi 40 anni. Che sia la volta buona in questa stagione? Staremo a vedere...
- Chi poteva sottrarre il primo posto a Bernard King se non Wilt Chamberlain, autore di una prestazione rimasta nella storia delle sfide di Natale a quasi 60 anni di distanza: il giocatore degli allora Philadelphia Warriors segnò 59 punti, conditi con 36 rimbalzi. Numeri spaziali che tuttavia non tolsero il successo all'overtime ai New York Knicks