I San Antonio Spurs sono molto più avanti di quanto in molti pensavano
Nonostante le ultime due sconfitte, dicembre ha detto che possono essere proprio gli Spurs la kryptonite della corazzata Oklahoma City. Con Wembanyama, Castle e Harper, tantissime scelte al draft e una situazione salariale invidiabile il vista del 2026, in Texas sono molto più avanti del previsto nel loro percorso di crescita, ma il segreto sarà saper portare pazienza
