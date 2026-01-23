Offerte Sky
NBA, Simone Fontecchio segna 17 punti, ma Miami perde a Portland. VIDEO

NBA
©Getty

Altra buona prova individuale per Simone Fontecchio, autore di 17 punti sul campo di Porland ma senza riuscire a evitare il ko dei suoi Miami Heat. Per l'azzurro si tratta della quarta partita consecutiva in doppia cifra, guadagnandosi di nuovo minuti nella rotazione di coach Spoelstra

Un’ottima prestazione individuale di Simone Fontecchio non basta ai Miami Heat per evitare il ko sul campo dei Portland Trail Blazers. L’azzurro, uscito dalla panchina, ha realizzato 17 punti, terzo miglior marcatore di squadra dietro ai 32 di Bam Adebayo e i 18 di Norman Powell. Per lui una serata da 7/11 al tiro di cui 3/6 dalla lunga distanza insieme a 4 rimbalzi, 3 assist, un recupero e una palla persa in poco meno di 25 minuti sul parquet, unico giocatore prolifico dall’arco in una serata da 9/45 di squadra da tre punti. Per l'azzurro si tratta della quarta gara consecutiva in doppia cifra, la seconda striscia più lunga della stagione dopo quella da cinque di inizio regular season.

