La Magic City Night non si terrà più. Questa è la decisione che ha preso la NBA riguardo la serata organizzata dagli Atlanta Hawks per il prossimo 16 marzo in occasione della sfida interna agli Orlando Magic, per la quale era prevista una promozione in onore del Magic City, lo strip club diventato una istituzione cittadina. L’iniziativa prevedeva musica durante l’intervallo con il rapper T.I., una puntata speciale di un podcast con il proprietario degli Hawks e il fondatore del Magic City, merchandising speciale e anche cibo dedicato, tra cui le famose "lemon pepper wings" (alette di pollo piccanti aromatizzate al limone) di cui esiste una versione dedicata a Lou Williams, ex giocatore NBA e storico avventore del locale notturno. Attraverso un comunicato però la lega ha deciso di annullare la serata, dopo che diverse persone all’interno della lega (tra cui il centro dei San Antonio Spurs Luke Kornet) avevano espresso le loro perplessità sull’opportunità di celebrare un locale per adulti. "Quando abbiamo saputo della promozione prevista dagli Hawks abbiamo parlato con la proprietà della squadra per capire meglio il loro ragionamento" ha dichiarato il Commissioner Adam Silver. "Anche se apprezziamo la prospettiva della squadra e il loro desiderio di proporre qualcosa di nuovo, una preoccupazione significativa è emersa da un largo numero di persone coinvolte nella lega, tra cui tifosi, partner e dipendenti. Penso che cancellare la promozione sia la decisione più giusta per la comunità della NBA". "Siamo molto delusi per la decisione della NBA, ma la rispettiamo in pieno" hanno dichiarato invece gli Hawks. "Come franchigia rimaniamo impegnati nel celebrare il meglio che ha da proporre Atlanta — con autenticità — per continuare a unire le persone".