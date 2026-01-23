A due anni di distanza dal suo massimo in carriera da 70 punti, Joel Embiid è tornato a realizzare una tripla doppia nel successo di Philadelphia al supplementare contro Houston. Dopo la partita ha pubblicato sui social una sua foto in cui guarda male Alperen Sengun con la scritta "Furk…", facendo riferimento all’ex compagno di squadra Furkan Korkmaz che aveva definito il turco "il centro più forte con cui abbia mai giocato"

Che Joel Embiid sia in netta ripresa rispetto a quanto visto a inizio stagione non lo dicono solamente i numeri o le prestazioni, ma anche il suo divertimento fuori dal campo . Questa notte l’MVP del 2023 ha fatto la differenza nel successo dei suoi Philadelphia 76ers contro gli Houston Rockets, realizzando i suoi massimi in stagione per rimbalzi (15) e assist (10) insieme a 32 punti per una tripla doppia che non realizzava da quasi un anno. Sono invece esattamente due gli anni passati dal 22 gennaio 2024 , data in cui realizzò il suo massimo in carriera da 70 punti contro i San Antonio Spurs (una ricorrenza che lo ha portato a scherzare dopo la partita: "Il 22 gennaio mi porta bene, forse io e mia moglie dovremmo fare dei calcoli per poter avere un figlio il prossimo 22 gennaio") e, sopratutto, da più di tre anni non giocava 46 minuti in una partita — segno che il fisico finalmente sta cominciando a rispondere .

La frecciata di Embiid a Korkmaz e Sengun

Embiid si sente talmente bene da tornare a divertirsi anche sui social come faceva all’inizio della sua carriera. Sul suo account Instagram infatti ha condiviso una sua foto mentre guarda male Alperen Sengun a terra, aggiungendo la scritta "Furk…". Il riferimento è presto spiegato: il suo ex compagno di squadra Furkan Korkmaz lo scorso settembre durante Eurobasket aveva dichiarato che "finora pensavo che Joel Embiid fosse il miglior centro con cui io avessi mai giocato, ma penso che ora sia Alperen Sengun". Parole che evidentemente Embiid non ha dimenticato, tenendoci a ricordare al turco che il numero uno tra i due è ancora lui.