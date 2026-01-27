Jaxson Hayes ha fatto notizia nella notte realizzando una clamorosa schiacciata facendosi passare il pallone sotto la gamba nel finale di Bulls-Lakers. Una giocata che ha suscitato la reazione incredula di Luka Doncic in campo, il quale dopo la partita ha sottolineato: "Anche io ne ho fatta una a 13 anni, ho ancora il video!". E in effetti Internet gli ha dato ragione

Di schiacciate se ne vedono tante, in particolare quando Jaxson Hayes è in campo. Raramente però si vede una giocata come quella di questa notte da parte del lungo dei Lakers, che lanciato in contropiede si è esibito in una "East Bay Dunk", facendosi passare il pallone sotto la gamba destra prima di affondarlo a canestro per mettere il punto esclamativo sulla vittoria dei gialloviola a Chicago. Una giocata che in campo ha provocato la reazione incredula di Luka Doncic, che ha giunto le mani come in preghiera guardando la panchina prima di mettersi a ridere, e che lo ha portato a commentarla anche dopo la partita. Mentre il compagno di squadra Jake LaRavia minimizzava goliardicamente il gesto atletico di Hayes ("Non ha nemmeno saltato così in alto, l'unico che la fa bene in questa lega è Obi Toppin"), Doncic ha aggiunto "L'ho fatta anche io quando ero ragazzino, ho il video!". In effetti lo sloveno non mentiva: pochi minuti dopo è apparso online il video di lui che realizzava una schiacciata facendosi passare la palla sotto la gamba, anche se si trattava di una giocata provata durante una pausa da un allenamento e non in partita.