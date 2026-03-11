Il primo a fare fatica a credere a quanto avvenuto nella partita contro Washington , sulla carta impegno facile per i suoi Heat , che infatti ottengono una larga vittoria 150-129 , è proprio Bam Adebayo . " Quindi siamo io, Wilt e Kobe: mi sembra una cosa da pazzi ", ha dichiarato il lungo di Miami subito dopo la clamorosa prestazione da 83 punti che, per l'appunto, l'ha piazzato al secondo posto nella classifica delle migliori prestazioni di sempre proprio tra Bryant , a quota 81 , e Chamberlain , ancora imprendibili con i suoi leggendari 100 . "Per me si è trattato solo di rimanere concentrato e di continuare a giocare con la sensazione di poter combinare qualcosa di davvero speciale " ha quindi raccontato Adebayo .

L'impresa di Bam

Nella sua ormai lunga e onorata carriera in NBA, d'altronde, Adebayo si era fin qui fatto conoscere soprattutto per le sue doti difensive e per la sua capacità di fare da collante per la squadra, prendendosi raramente il palcoscenico in attacco. Tanto è vero che il suo massimo in carriera fino a questa notte era di 41 punti, soglia supeata già nel primo tempo contro gli Wizards, chiuso con 43 punti. 31 di quei punti Adebayo li ha segnati già nel 1° quarto, e da lì in poi la serata ha preso una piega inaspettata e si è chiusa con un 20/43 complessivo dal campo, 7/22 da tre e 36/43 ai liberi che lo ha lanciato nella storia. E subito dopo la sirena finale sono arrivati l'abbraccio con la madre a brodocampo e i complimenti di due colleghi di una certa importanza come Kevin Durant ("Bam ha compiuto un'impresa di cui parleremo per sempre") e LeBron James, fino a questa notte titolare della miglior prestazione di sempre in maglia Heat con 61 punti, che sui suoi social ha celebrato a suon di "BAM BAM BAM" la prestazione storica del compagno in maglia Team USA alle ultime Olimpiadi di Parigi.