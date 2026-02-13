Dall'Italia allo Slam Dunk Contest: quando Jaxson Hayes fu MVP a Lissone

Uno dei quattro partecipanti alla gara di schiacciate dell’All-Star Saturday (live sabato dalle 23 su Sky Sport) è Jaxson Hayes, centro dei Los Angeles Lakers che nel 2018, all’epoca non ancora 18enne, si fece conoscere in Italia vincendo da MVP il Torneo Internazionale Juniores di Lissone guidando la selezione statunitense di Team Ohio
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi