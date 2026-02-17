Dopo aver trionfato sabato notte, vincendo così per la terza volta in carriera la gara del tiro da tre punti, Damian Lillard ha voluto lanciare la sfida via messaggio al massimo specialista della materia. E Steph Curry ha accettato, prospettando un 3 point contest che nel 2027 promette di essere davvero da sogno con l’altro Splash Brother Klay Thompson e Devin Booker a completare il quadro dei concorrenti

L’impresa, vincere la gara del tiro da tre punti dell’All-Star Weekend per la terza volta in carriera e nonostante un infortunio che dalla scorsa primavera gli sta impedendo di giocare, deve aver evidentemente esaltato Damian Lillard. E, come spesso succede quando in ballo ci sono personalità dallo spiccato spirito competitivo come quella che contraddistingue il veterano dei Blazers, poco dopo il trionfo all’Intuit Dome è arrivato il lancio del più classico dei guanti di sfida. E Lillard, direttamente con un messaggio al diretto interessato, ha alzato e non di poco la posta in palio.