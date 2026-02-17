Michael Jordan trionfa anche in NASCAR e impazzisce di gioia alla Daytona 500

Oggi Michael Jordan compie 63 anni, ma il regalo più gradito era arrivato due giorni fa. Domenica, infatti, Tyler Reddick, pilota della 23XI Racing di proprietà della leggenda dei Bulls, aveva trionfato alla Daytona 500, conquistando così il campionato NASCAR e facendo impazzire di gioia Jordan

Così non aveva esultato nemmeno al momento della vittoria di uno dei sei titoli NBA o dei due ori olimpici conquistati durante la sua leggendaria carriera, ma evidentemente, alla soglia dei 63 anni, Michael Jordan non ha affatto smarrito la voglia di vincere. A regalargli una soddisfazione enorme giusto due giorni prima del suo compleanno ci ha pensato domenica Tyler Reddick, pilota della 23XI Racing di proprietà dell’ex Chicago Bulls. Vincendo la Daytona 500, infatti, Reddick si è aggiudicato il campionato NASCAR. E Jordan, presente alla gara, ha festeggiato con tutta la squadra ha festeggiato mettendo in mostra un entusiasmo genuino con una reazione che ha fatto subito il giro del mondo.