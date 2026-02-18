Doug Moe, allenatore a modo suo

Negli anni ’80 i suoi Nuggets si sono distinti sopratutto per uno stile di gioco offensivo e intrattenente, con pochissimi schemi "classici" chiamati attorno alla stella Alex English, il miglior realizzatore di tutta la NBA negli anni ’80 per numero di punti segnati. A Denver però Moe era diventato leggenda anche per il suo altrettanto variopinto modo di comportarsi, con vestiti eccentrici (e mai con una cravatta se non in caso di emergenza) e la sua comunicazione piena di parolacce nei confronti di arbitri e giocatori, ma anche per il suo atteggiamento estremamente amichevole e divertito fuori dal campo che lo hanno reso amatissimo in città, dove era normale trovarlo nei bar e nei ristoranti. "A volte penso di essere come Jekyll e Hyde: prima e dopo la partita sono un pagliaccio, poi quando si alza la palla a due le emozioni prendono il sopravvento" ha dichiarato al New York Times nel 1983. Nel corso della sua carriera ha concluso con un record di 628-529 da capo-allenatore, venendo nominato Coach dell’Anno nel 1988 e raggiungendo le finali di conference nel 1985, perdendo contro i Los Angeles Lakers dello Showtime poi campioni NBA.