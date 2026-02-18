CP3: "Mi elogiavano e poi mi hanno cacciato"

Sono passati solo pochi giorni da quando Chris Paul ha annunciato il ritiro dal basket dopo 21 stagioni di NBA, ma il modo in cui si è conclusa la sua carriera — venendo tagliato dai Toronto Raptors dopo essere stato scambiato alla deadline — non è di certo stata ideale. A rovinare il suo ultimo anno di carriera è stato anche il modo in cui si è conclusa la sua seconda esperienza ai Clippers, venendo di fatto allontanato dalla squadra durante una trasferta a Est a novembre. A mesi di distanza da quel giorno, CP3 ha parlato al podcast "7PM in Brooklyn" del suo amico Carmelo Anthony, raccontando la sua versione dei fatti. "All’inizio della stagione Lawrence Frank [capo della dirigenza dei Clippers, ndr] mi ha mandato un articolo che non avevo neanche letto su quanto fosse importante la mia leadership, dicendomi 'Ehi, questa è grande leadership'" ha raccontato Paul. "Durante il training camp però mi sono fermato a parlare un po’ con un mio compagno di squadra. Non appena sono andato a pranzo, una persona è venuta da me dicendomi che non volevano che io dessi consigli ai giocatori. Io ho risposto: 'Sapete chi sono e io so chi siete voi'. C'è stato molto dibattito su questo punto". Poi CP3 ha anche raccontato come si è concretizzato l’addio: "Prima di mandarmi a casa mi hanno detto che mi avrebbero ritirato la maglia, poi mi hanno cacciato. Uscendo dalla stanza ho detto a Frank: 'Puoi farmi incontrare Tyronn Lue come ci eravamo detti?'. Mi ha risposto: 'Mi dispiace ma non posso farlo. Vai a casa'".