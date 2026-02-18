CP3: "Mi elogiavano e poi mi hanno cacciato"

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

NBA, Chris Paul torna sull’addio ai Clippers: "Mi elogiavano e poi mi hanno cacciato"

NBA
©Getty

Dopo aver annunciato il suo addio alla pallacanestro, Chris Paul ha parlato al podcast del suo amico Carmelo Anthony di come si è conclusa la sua avventura ai Clippers, venendo allontanato dalla squadra dopo un mese di regular season. "Lawrence Frank mi ha mandato un articolo elogiando la mia leadership, poi mi hanno cacciato dopo avermi detto che mi avrebbero ritirato la maglia. Non volevano che dessi consigli ai miei compagni di squadra, e non ho potuto parlare con Tyronn Lue"

Sono passati solo pochi giorni da quando Chris Paul ha annunciato il ritiro dal basket dopo 21 stagioni di NBA, ma il modo in cui si è conclusa la sua carriera — venendo tagliato dai Toronto Raptors dopo essere stato scambiato alla deadline — non è di certo stata ideale. A rovinare il suo ultimo anno di carriera è stato anche il modo in cui si è conclusa la sua seconda esperienza ai Clippers, venendo di fatto allontanato dalla squadra durante una trasferta a Est a novembre. A mesi di distanza da quel giorno, CP3 ha parlato al podcast "7PM in Brooklyn" del suo amico Carmelo Anthony, raccontando la sua versione dei fatti. "All’inizio della stagione Lawrence Frank [capo della dirigenza dei Clippers, ndr] mi ha mandato un articolo che non avevo neanche letto su quanto fosse importante la mia leadership, dicendomi 'Ehi, questa è grande leadership'" ha raccontato Paul. "Durante il training camp però mi sono fermato a parlare un po’ con un mio compagno di squadra. Non appena sono andato a pranzo, una persona è venuta da me dicendomi che non volevano che io dessi consigli ai giocatori. Io ho risposto: 'Sapete chi sono e io so chi siete voi'. C'è stato molto dibattito su questo punto". Poi CP3 ha anche raccontato come si è concretizzato l’addio: "Prima di mandarmi a casa mi hanno detto che mi avrebbero ritirato la maglia, poi mi hanno cacciato. Uscendo dalla stanza ho detto a Frank: 'Puoi farmi incontrare Tyronn Lue come ci eravamo detti?'. Mi ha risposto: 'Mi dispiace ma non posso farlo. Vai a casa'". 

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

NBA: Altre Notizie

CP3: "Mi elogiavano e poi mi hanno cacciato"

NBA

Dopo aver annunciato il suo addio alla pallacanestro, Chris Paul ha parlato al podcast del suo...

Addio Doug Moe, leggenda dei Denver Nuggets

NBA

La NBA piange la scomparsa di Doug Moe, leggendario allenatore dei Denver Nuggets degli anni ’80....

Jordan vince anche in NASCAR e impazzisce di gioia

NBA

Oggi Michael Jordan compie 63 anni, ma il regalo più gradito era arrivato due giorni fa....

Jordan compie 63 anni: buon compleanno leggenda

NBA

Ogni anno, il 17 febbraio è una giornata speciale per chi ama il basket. Già, perché il 17...

LeBron: "Ritiro dal basket? Non ho ancora deciso"

NBA

Prima di partecipare all’All-Star Game, il 22° della sua strabiliante carriera, LeBron James si è...
VAI ALLA SEZIONE

NBA: ALTRE NEWS