Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

NBA, spavento per LaMelo Ball: incidente frontale a Charlotte, il giocatore sarebbe illeso

NBA

Spavento ieri nel pomeriggio a Charlotte, dove LaMelo Ball, a bordo del suo Hummer, è stato coinvolto in un incidente frontale in pieno centro cittadino. La stella degli Hornets, però, sembra non aver subito alcun danno fisico dallo scontro con l’altra vettura, e le immagini di una rete televisiva locale lo mostrano lasciare il luogo dell’incidente senza particolari problemi

Erano circa le cinque del pomeriggio, ora locale, quando a downtown Charlotte LaMelo Ball è stato coinvolto in un pauroso incidente frontale che per fortuna non sembra aver causato danni dal punto di vista fisico. La stella degli Hornets, a bordo del suo Hummer customizzato con colori camouflage, stando a quanto ripreso dalle telecamere di una rete televisiva locale, pare essersi scontrato con un’altra auto ad una intersezione dai due semafori. Secondo quanto riportato da fonti vicine al giocatore e confermato dalle immagini della stessa rete locale, Ball non avrebbe subito danni fisici significativi, tanto da poter lasciare il luogo dell’incidente poco dopo quanto successo a bordo di un’altra auto e senza l’ausilio di personale medico. Non ci sono invece informazioni riguardo all’altra persona coinvolta nell’incidente, anche se anche in questo caso non sembrerebbero esserci risvolti medici di rilievo.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

NBA: Altre Notizie

CP3: "Mi elogiavano e poi mi hanno cacciato"

NBA

Dopo aver annunciato il suo addio alla pallacanestro, Chris Paul ha parlato al podcast del suo...

Addio Doug Moe, leggenda dei Denver Nuggets

NBA

La NBA piange la scomparsa di Doug Moe, leggendario allenatore dei Denver Nuggets degli anni ’80....

Jordan vince anche in NASCAR e impazzisce di gioia

NBA

Oggi Michael Jordan compie 63 anni, ma il regalo più gradito era arrivato due giorni fa....

Jordan compie 63 anni: buon compleanno leggenda

NBA

Ogni anno, il 17 febbraio è una giornata speciale per chi ama il basket. Già, perché il 17...

LeBron: "Ritiro dal basket? Non ho ancora deciso"

NBA

Prima di partecipare all’All-Star Game, il 22° della sua strabiliante carriera, LeBron James si è...
VAI ALLA SEZIONE

NBA: ALTRE NEWS