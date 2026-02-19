Erano circa le cinque del pomeriggio, ora locale, quando a downtown Charlotte LaMelo Ball è stato coinvolto in un pauroso incidente frontale che per fortuna non sembra aver causato danni dal punto di vista fisico. La stella degli Hornets, a bordo del suo Hummer customizzato con colori camouflage, stando a quanto ripreso dalle telecamere di una rete televisiva locale, pare essersi scontrato con un’altra auto ad una intersezione dai due semafori. Secondo quanto riportato da fonti vicine al giocatore e confermato dalle immagini della stessa rete locale, Ball non avrebbe subito danni fisici significativi, tanto da poter lasciare il luogo dell’incidente poco dopo quanto successo a bordo di un’altra auto e senza l’ausilio di personale medico. Non ci sono invece informazioni riguardo all’altra persona coinvolta nell’incidente, anche se anche in questo caso non sembrerebbero esserci risvolti medici di rilievo.