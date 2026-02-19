Offerte Sky
NBA, Jokic: "Il mio cavallo vincente o il titolo? Ora come ora scelgo il titolo"

NBA

La passione sfrenata di Nikola Jokic per i cavalli è ben nota, tanto che il serbo è proprietario di un team e, non appena il fitto calendario NBA glielo permette, non perde occasione di assistere lui stesso alle corse. Messo alle strette in una intervista di ESPN, però, la stella di Denver ammette che tra vincere una gara con uno dei suoi cavalli e vincere il titolo la sua preferenza, almeno per il momento, ricade sul secondo

Ci sono scelte sofferte, ma che bisogna pur sempre fare una volta ogni tanto. E per Nikola Jokic, si sa, il basket e i cavalli sono due passioni dal valore quasi equivalente. Sul parquet il serbo è ormai da anni uno dei migliori giocatori al mondo, se non addirittura il migliore, ma quando la stagione NBA si chiude e all’orizzonte non ci sono impegni con la nazionale per lui scatta subito il momento di dedicarsi ai suoi adorati cavalli. Proprietario di una squadra, la ‘Dream Catcher’, in patria, soprattutto durante i mesi estivi Jokic non perde occasione di assistere di persona alle corse disputate dalla sua scuderia. Ecco perché, durante un’intervista rilasciata ad ESPN, ad un certo punto alla stella dei Nuggets è stato chiesto di scegliere: il tuo cavallo vincente in una corsa importante o il titolo NBA? La risposta di Jokic è stata meditata, ma comunque netta: “Al momento scelgo il titolo”.

