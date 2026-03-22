NBA, risultati della notte: i Lakers vincono anche a Orlando, OKC 11 in filaHIGHLIGHTS NBA
Introduzione
Una tripla di Luke Kennard a 0.6 secondi dalla fine regala ai Lakers la nona vittoria consecutiva, festeggiando al meglio la gara numero 1.612 della carriera di LeBron James (record all-time). Serata da ricordare anche per Kevin Durant, che supera Michael Jordan al 5° posto tra i realizzatori ogni epoca con i suoi 27 punti, ma è Amen Thompson a rimbalzo offensivo a regalare il successo ai suoi, cancellando il canestro del sorpasso realizzato da Simone Fontecchio (21 punti) pochi secondi prima. Oklahoma City continua a vincere e fa 11 in fila, tenendo a distanza San Antonio che non ha problemi con Indiana. Di seguito tutti i risultati e gli highlights delle dieci gare della notte
Quello che devi sapere
WASHINGTON WIZARDS-OKC THUNDER 111-132
In una gara contrassegnata da una rissa tra Jaylin Williams e Justin Champagnie che ha portato alla loro espulsione insieme a quelle di Ajay Mitchell e Cason Wallace, i Thunder hanno bisogno di un ultimo quarto da 29-15 per vincere l’11^ partita consecutiva sul campo degli Wizards, arrivati invece alla loro 15^ gara persa in fila. Shai Gilgeous-Alexander ne segna 40 di cui 36 nei primi tre quarti, poi nel quarto periodo un parziale di 15-0 firmato da Chet Holmgren e Jared McCain (18 punti a testa dietro ai 20 di Isaiah Hartenstein) decide la partita
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
CHARLOTTE HORNETS-MEMPHIS GRIZZLIES 124-101
La terza vittoria consecutiva degli Hornets arriva senza grossi patemi, approfittando dei problemi dei Grizzlies sconfitti in 10 delle ultime 11 partite. Già sopra di 12 all’intervallo, un parziale di 15-6 propiziato da un LaMelo Ball da 29 punti e 7/14 da tre indirizza la sfida nelle mani dei padroni di casa, che hanno anche 22 punti da Brandon Miller per rispondere ai 19 di GG Jackson e i 17 di Javon Small tra gli ospiti
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
NEW ORLEANS PELICANS-CLEVELAND CAVALIERS 106-111
Serve un ultimo quarto da 35-18 propiziato dalla coppia Donovan Mitchell (27 punti) e James Harden (20 tutti nella ripresa) ai Cavs per vincere a New Orleans, fermando la striscia di sette vittorie consecutive interne dei Pelicans. I Cavs rimontano da -15 e prendono possesso della partita con un parziale 18-7 nel finale, rendendo inutili i 25 di Zion Williamson (15 nel solo terzo quarto) e i 19 di Saddiq Bey
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
ORLANDO MAGIC-LOS ANGELES LAKERS 104-105
Nella serata in cui LeBron James diventa leader all-time per partite giocate e Luka Doncic ne segna 33 (ma prendendo anche il 16° tecnico della stagione, che verrà però contestato dai gialloviola per evitargli una gara di sospensione), è Luke Kennard a prendersi la scena. Una sua tripla a 0.6 secondi dalla fine sulla rimessa di Marcus Smart permette ai Lakers di conquistare la nona vittoria consecutiva, infliggendo contemporaneamente ai Magic il quarto ko in fila nonostante i sette giocatori in doppia cifra guidati dai 16 (ma con 4/14 al tiro) di Paolo Banchero
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
ATLANTA HAWKS-GOLDEN STATE WARRIORS 126-110
Dopo il ko contro Houston che ha interrotto la loro striscia di 11 successi in fila, gli Hawks riprendono la loro marcia battendo facilmente gli Warriors grazie al massimo stagionale da 28 punti di Dyson Daniels. Il grande ex di serata Jonathan Kuminga segna solo 2 punti con 1/9 al tiro in una serata in cui mancava anche Jalen Johnson, mentre dall’altra parte le assenze di Porzingis, Moody, Horford e entrambi i Curry (ma Steph dovrebbe rientrare a breve) si dimostrano troppe per Golden State che non va oltre i 20 di De’Anthony Melton
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
HOUSTON ROCKETS-MIAMI HEAT 123-122
Una tripla dall’angolo nel quarto periodo permette a Kevin Durant di salire a quota 27 punti, superando Michael Jordan come quinto miglior realizzatore ogni epoca. Il suo tiro sull’ultimo possesso invece prende a malapena il ferro, ma Amen Thompson (24 punti e 18 rimbalzi, massimo in carriera) è il più veloce di tutti e a rimbalzo d’attacco realizza il tap-in della vittoria sulla sirena, permettendo a Houston di vincere ancora. Il gesto atletico di Thompson cancella quello che sarebbe stato il primo game winner della carriera di Simone Fontecchio, che a 5.4 secondi dalla fine era stato abilissimo a segnare il canestro del vantaggio su assist di Tyler Herro. La sua grande serata da 21 punti con 8/12 al tiro in 38 minuti viene però frustrata da Thompson, senza evitare il quarto ko in fila di Miami insieme ai 32+21 di Bam Adebayo e i 25 di Herro
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
SAN ANTONIO SPURS-INDIANA PACERS 134-119
Partita mai in discussione a San Antonio, dove gli Spurs guidano dal primo all’ultimo minuto e si godono il miglior Dylan Harper della sua annata da rookie, autore di 24 punti con 9/13 al tiro alla sua prima partenza in quintetto. Keldon Johnson ne realizza altrettanti e Victor Wembanyama chiude con 20 punti, 8 rimbalzi, 6 assist e 5 stoppate contro i vice-campioni in carica, che subiscono così la 16^ sconfitta in fila (record negativo di franchigia) nonostante i 25 di Andrew Nembhard e i 21 di Jerace Walker. Per gli Spurs è la 21^ vittoria nelle ultime 23 gare giocate
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
DALLAS MAVERICKS-LA CLIPPERS 131-138 OT
I Clippers ritrovano la vittoria dopo quattro sconfitte in fila ringraziando il massimo stagionale di uno scatenato Darius Garland (41 punti e 11 assist) e i 34 di Kawhi Leonard, infliggendo ai Mavericks l’11^ sconfitta consecutiva davanti al proprio pubblico (non accadeva dal 1994). Naji Marshall le prova tutte segnando 28 punti e PJ Washington ne aggiunge 21, mentre Cooper Flagg chiude con 18 punti, 10 rimbalzi, 8 assist e 4 stoppate ma con 6/16 al tiro, tra cui l’errore al termine dei regolamentari che avrebbe dato il successo ai suoi prima di cadere all’overtime
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
UTAH JAZZ-PHILADELPHIA 76ERS 116-126
Sono sempre VJ Edgecombe (22 punti e 13 rimbalzi) e Quentin Grimes (26) a tenere in piedi i Sixers, che falcidiati dagli infortuni riescono comunque a conquistare la quarta vittoria nelle ultime cinque. I Jazz ci mettono del loro, subendo 74 punti nel pitturato e non andando oltre i 25 punti di Ace Bailey, ma un secondo tempo da 62-46 degli ospiti regala il successo a Philadelphia
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
PHOENIX SUNS-MILWAUKEE BUCKS 105-108
Quinta sconfitta consecutiva per i Suns, che non trovano il modo di fermare Ryan Rollins (26 punti e 10 rimbalzi) e Kyle Kuzma (20 punti prima di uscire per infortunio) e perdono terreno nella corsa al sesto posto. La serataccia di Devin Booker (14 punti con 4/17 al tiro) non viene compensata dai 24 punti di Jalen Green e i 18 di Collin Gillespie, perdendo contro i Bucks sempre privi di Giannis Antetokounmpo che avevano vinto solamente due delle precedenti undici partite
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
LA CLASSIFICA A EST
Cleveland tiene il passo delle prime della classe ma ha due gare da recuperare su New York. Atlanta mantiene il sesto posto nonostante il successo di Philadelphia, perdono terreno le due squadre della Florida che ora devono guardarsi le spalle dagli Hornets in netta ripresa. Sono 15 le sconfitte in fila di Washington, ma Indiana fa ancora peggio con 16
LA CLASSIFICA A OVEST
OKC non concede nulla alle inseguitrici e mantiene tre gare di vantaggio su San Antonio, mentre i Lakers evitano di farsi avvicinare dai Rockets e li tengono a 2.5 gare di distanza. Phoenix deve recuperare quattro gare a Minnesota se vuole evitare il play-in, mentre i Clippers agganciano Portland e tornano all’ottavo posto, relegando Golden State al decimo
TABELLONE PLAYOFF
Se la stagione finisse oggi, questi sarebbero gli accoppiamenti al torneo play-in e ai playoff nelle due conference
LA PROGRAMMAZIONE SU SKY SPORT
Da non perdere stasera la sfida tra i Denver Nuggets e i Portland Trail Blazers, in diretta a partire dalle 22 su Sky Sport Basket col commento di Francesco Bonfardeci e Matteo Soragna