Una tripla dall’angolo nel quarto periodo permette a Kevin Durant di salire a quota 27 punti, superando Michael Jordan come quinto miglior realizzatore ogni epoca. Il suo tiro sull’ultimo possesso invece prende a malapena il ferro, ma Amen Thompson (24 punti e 18 rimbalzi, massimo in carriera) è il più veloce di tutti e a rimbalzo d’attacco realizza il tap-in della vittoria sulla sirena, permettendo a Houston di vincere ancora. Il gesto atletico di Thompson cancella quello che sarebbe stato il primo game winner della carriera di Simone Fontecchio, che a 5.4 secondi dalla fine era stato abilissimo a segnare il canestro del vantaggio su assist di Tyler Herro. La sua grande serata da 21 punti con 8/12 al tiro in 38 minuti viene però frustrata da Thompson, senza evitare il quarto ko in fila di Miami insieme ai 32+21 di Bam Adebayo e i 25 di Herro

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