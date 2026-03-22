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NBA, LeBron James supera Robert Parish: nessuno come lui per gare in carriera. CLASSIFICA

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Scendendo in campo nella sfida dei suoi Los Angeles Lakers agli Orlando Magic, LeBron James ha preso parte alla sua 1.612^ partita in carriera, superando il record all-time di Robert Parish che durava dal 1997. L'ennesimo traguardo nell'infinita carriera del Re, che deteneva già il record per partite ai playoff (292) e ora ha aggiunto un altro primato alla sua collezione. Ecco la top-10 ogni epoca

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