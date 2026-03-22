NBA, LeBron James supera Robert Parish: nessuno come lui per gare in carriera. CLASSIFICA
Scendendo in campo nella sfida dei suoi Los Angeles Lakers agli Orlando Magic, LeBron James ha preso parte alla sua 1.612^ partita in carriera, superando il record all-time di Robert Parish che durava dal 1997. L'ennesimo traguardo nell'infinita carriera del Re, che deteneva già il record per partite ai playoff (292) e ora ha aggiunto un altro primato alla sua collezione. Ecco la top-10 ogni epoca
- 1.424 partite giocate
- 1.455 partite giocate
- 1.462 partite giocate
- 1.476 partite giocate
- 1.504 partite giocate
- 1.522 partite giocate
- 1.541 partite giocate
- 1.560 partite giocate
- 1.611 partite giocate
- 1.612 partite giocate