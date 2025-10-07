Esplora tutte le offerte Sky
NBA, migliori realizzatori ogni epoca: DeRozan e Curry salgono insieme. CLASSIFICA

CLASSIFICA fotogallery
50 foto
Steph Curry e DeMar DeRozan, entrati insieme in NBA nel Draft del 2009 rispettivamente alla 7^ e 9^ scelta, continuano a braccetto la loro scalata nella classifica marcatori ogni epoca della storia NBA, superando alcune leggende del gioco come Jerry West e Reggie Miller. Ecco la top-50 completa

