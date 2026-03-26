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l'analisi

Perché è così difficile giocare con Kevin Durant

Dario Vismara

Alla soglia dei 38 anni Kevin Durant sta disputando una stagione stellare, superando anche Michael Jordan per entrare nella top-5 migliori realizzatori all-time. Gli Houston Rockets però sembrano lontanissimi dal poter competere per il titolo, ma soprattutto le vibes all’interno della squadra sembrano andare sempre peggio, come spesso è accaduto alle squadre con KD. Ma perché?

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