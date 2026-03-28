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il talento

L'importanza di Stephon Castle per San Antonio (e Wembanyama)

Dario Costa
©Getty

Nel gruppo di giovani talenti che attorno al fenomeno Victor Wembanyama ha bruciato le tappe trasformando San Antonio in una contender, un ruolo fondamentale lo sta ricoprendo Stephon Castle. Attacco, difesa e spirito competitivo: quello che non sapete sul classe 2004

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