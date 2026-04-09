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Nessuno si aspettava una crescita del genere da parte di Nickeil Alexander-Walker

Dario Vismara
©Getty

Dopo sette stagioni in cui ha cambiato quattro squadre, NAW è esploso con gli Atlanta Hawks, mettendo assieme una stagione storica che in pochi - anche all’interno della franchigia - si sarebbero aspettati. Il suo percorso è quello che maggiormente merita di essere premiato con il trofeo di Most Improved Player

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