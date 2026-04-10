Ospite a Sky nell'ultima puntata di "Basket Room NBA Talk" l'ex prima scelta assoluta al Draft NBA 2006 ha stilato un personalissimo quintetto formato dagli avversari che più lo hanno impressionato in un decennio di carriera NBA. Stando alla larga dai nomi più facili (niente Kobe o LeBron, né Curry né Durant) ma scegliendo cinque giocatori particolari - e motivando ogni decisione. E sull'arrivo di NBA Europe "Il Mago" ci ha detto...
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