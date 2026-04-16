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l'intervista

Pau Gasol fa le carte ai playoff NBA: "OKC favorita, ma attenzione a Wembanyama"

Mauro Bevacqua

In un'intervista esclusiva ai microfoni di Sky Sport, il due volte campione NBA accetta di fare le carte ai playoff che stanno per iniziare. Le serie di primo turno da non perdere, le potenziali sorprese, tutta l'attesa per il debutto in postseason di Wembanyama ma anche le favorite al titolo per il campione catalano. Che non ha timore a esprimere le sue opinioni

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