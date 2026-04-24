La calda estate di Antetokounmpo: perché il suo futuro si decide nei prossimi mesi

Dopo dieci anni di presenza costante, i Bucks hanno mancato il traguardo dei playoff e Giannis ha attraversato quella che è stata forse la stagione più travagliata e deludente della sua lunga carriera in NBA. L’annus horribilis di Milwaukee e del greco sembra essere la premessa per un divorzio ormai inevitabile, anche se voltare pagina potrebbe non essere poi così semplice sia per la franchigia che per il giocatore