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Nikola Jokic giura amore a Denver ma il futuro è incerto

Davide Fumagalli

Davide Fumagalli
©Getty

L’eliminazione al primo turno per 4-2 contro dei Minnesota Timberwolves ai minimi termini ha fatto molto rumore, aprendo una offseason piena di dubbi in casa Denver Nuggets. Nikola Jokic ha ribadito di voler restare per sempre in Colorado, ma come riusciranno a costruire attorno al serbo una squadra per il titolo?

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