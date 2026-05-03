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LeBron ci è riuscito di nuovo: i numeri di un'impresa fuori pronostico

Dario Vismara
©Getty

A 41 anni LeBron James è riuscito a trascinare i Los Angeles Lakers al secondo turno dei playoff contro buona parte dei pronostici. Senza Luka Doncic e con Austin Reaves a mezzo servizio, il Re ha messo assieme un’altra serie che nessuno è mai andato neanche vicino a replicare — e che non dovremmo mai dare per scontata

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